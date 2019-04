Τα... έκανε χειρότερα ο Τσούπο – Μοτίνγκ: «Νόμιζα πως είμαι οφσάιντ...» (vid)

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ με την ισοπαλία που πήρε το βράδυ της Κυριακής έβαλε... μικρή αναβολή στην εξασφάλιση του τίτλου και μαθηματικά στη Ligue1, με τον Τσούπο – Μοτίνγκ να χάνει την ευκαιρία της χρονιάς.

Πάνω στη γραμμή, κάπως κατάφερε να κρατήσει τη μπάλα εκτός εστίας αντί απλά να τη σπρώξει προς τα δίχτυα, με την τοποθέτηση του σώματός του και την επαφή που είχε με τη μπάλα, να δείχνουν ότι... μάλλον δεν είχε σκεφτεί τι να κάνει.

Εξηγώντας την πιο επική χαμένη ευκαιρία για γκολ, τα έκανε... ακόμα χειρότερα, αφού το γεγονός πως πίστεψε ότι ήταν οφσάιντ, δεν τον σώζει, αφού το μοναδικό που έπρεπε να κάνει ήταν να σκοράρει δίχως να τον νοιάζει ό,τι κι αν συνέβαινε...

«Πίστεψα αρχικά ότι θα μου έδινε τη μπάλα ο Ενκουκού, μετά ότι θα την έκοβε ο αμυντικός, μετά νόμιζα ότι είμαι και οφσάιντ... Ζητώ συγγνώμη... Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στη Λιλ για τον τίτλο» ήταν η δήλωσή του.

Is this the worst miss of all time?

Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...

But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b

