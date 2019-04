Επιστροφή με υπέροχο γκολ για Ντάνι Άλβες (vid)

Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της Τετάρτης ζήτησε τη μπάλα από δεξιά έχοντας βρεθεί μόνος του στην περιοχή και αφού πρώτα στόπαρε με το στήθος, έκανε έξυπνο ψιλοκρεμαστό σουτ για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.

GOOOOOOOOAL, Dani Alves with a magic of a goal. The Brazilian comes back from a injury and does this! What a world class goal this. PSG finishes it of 3-0 and are off to the finals. #PSGFCN pic.twitter.com/zjEcwoDCoI

— footballnews (@footynews34) April 3, 2019