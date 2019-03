Ο νέος, ιδιαίτερος πανηγυρισμός του Μπαλοτέλι (pic)

Ο Ιταλός φορ με κεφαλιά από σέντρα του Οκάμπος στο 61ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-0 στον γαλλικό νότο και έτρεξε στο κόρνερ για να πανηγυρίσει, καθίζοντας κάτω και παίζοντας «πέτρα – μολύβι – ψαλίδι – χαρτί»!

Πλέον, ο super-Mario θα πανηγυρίζει όλα τα γκολ του σε αντίθεση με το παρελθόν, αφού, πριν από λίγο καιρό είχε αναφέρει ότι:

«Είχα πει παλιά ότι δεν πανηγυρίζω όταν σκοράρω γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και δεν έχω δει ταχυδρόμο να πανηγυρίζει γιατί... παρέδωσε ένα γράμμα στον παραλήπτη του. Πρόσφατα, όντως είδα ταχυδρόμο να παραδίδει με χαρά κάτι κι έτσι δηλώνω κι εγώ ότι θα πανηγυρίζω τα γκολ μου από εδώ και πέρα»!

— Olympique Marseille (@OM_English) March 10, 2019