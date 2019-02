Αυτή είναι η φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν για τη σεζόν 2019-2020 με τον νέο χορηγό (pic)

Όπως έχει γίνει γνωστό η εταιρία Fly Emirates δεν θα είναι ο κεντρικός χορηγός της Παρί Σεν Ζερμέν από την επόμενη σεζόν με την Accor Live Limitless να την αντικαθιστά.

Οι νέες φανέλες με τον καινούργιο χορηγό που θα φορεθούν από τη σεζόν 2019-2020 διέρρευσαν στα social media και εντυπωσιάζουν:

PSG have updated their draft of the PSG 2019-2020 home shirt following the announcement of ‘ALL’ becoming the club’s new main sponsor. pic.twitter.com/AkYx0cOsY8

— V News - Sport (@VnewsSport) 22 Φεβρουαρίου 2019