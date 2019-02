Επιστροφή χρημάτων* στο Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σούπερ αποδόσεις στο FA Cup από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Πριν από την αναμέτρηση της Παρί με τη Σεντ Ετιέν, ένα περιστατικό από το ξενοδοχείο των Παριζιάνων προκάλεσε εντύπωση στα social media.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε, δείχνει τον Μπαπέ να κάθεται σε έναν καναπέ και να χαιρετάει τους συμπαίκτες του, ενώ στο κινητό του τηλέφωνο έχει ένα tweet που παρουσιάζει τα παιχνίδια που έχει να δώσει η Μπαρτσελόνα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Φυσικά και η συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε viral ενώ αρκετοί ήδη αναρωτιούνται αν το περιστατικό ήταν τυχαίο ή αν ο Μπαπέ κάνει σκέψεις προς... Βαρκελώνη μεριά.

Kylian Mbappe caught checking out Barcelona's fixtures as he keeps one eye on Lionel Messi's team ahead of huge El Clasico ties with Real Madrid pic.twitter.com/qv5YBKIHuL

— Lilian Chan (@bestgug) 18 Φεβρουαρίου 2019