Στην προπόνηση της Μαρσέιγ ο Τζιμπρίλ Σισέ (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Άγιαξ - Ρεάλ Μαδρίτης (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Γάλλος που λατρεύει τον σύλλογο της Μασσαλίας και έχει δεθεί και με τον Παναθηναϊκό από το πέρασμά του από το ελληνικό ποδόσφαιρο, είδε από κοντά την προπόνηση της Μαρσέιγ και φυσικά είχε ευχάριστους διαλόγους και στιγμές με φίλους που είχε καιρό να δει...

Another day of -level work, but with an added touch...

Welcome to training, @DjibrilCisse pic.twitter.com/kJjG7GcfVm

— Olympique Marseille (@OM_English) February 13, 2019