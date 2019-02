Ο Νεϊμάρ με τις πατερίτσες και με κουτσό, χαιρέτησε όλα τα παιδάκια στ' αποδυτήρια! (vid)

Ο Βραζιλιάνος αστέρας των Παριζιάνων έφτασε στο «Παρκ ντε Πρενς» με πατερίτσες λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο μετατάρσιο που θα τον κρατήσει μέχρι και τον άλλο μήνα εκτός δράσης.

Βλέποντας τους πιτσιρικάδες που περίμεναν για να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, έκανε... κουτσό και χαιρέτησε όλα τα παιδιά, ένα προς ένα!

Πολύ όμορφη κίνηση...

This is brilliant

Neymar makes sure to give every mascot a high-five despite being on one-leg pic.twitter.com/X3K6fqnLoG

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 9, 2019