Η ευχή του Νεϊμάρ για τα 27α γενέθλιά του και τα δάκρυα... (vid)

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί θα μείνει εκτός δράσης μέχρι και τον επόμενο μήνα με νέο πρόβλημα στο μετατάρσιο του ποδιού του και αυτό που είχε να πει στο πάρτι που έκανε για να γιορτάσει τα γενέθλιά του – κάνοντάς το σε καροτσάκι αφού δεν έπρεπε να παραμένει για πολλή ώρα όρθιος – ήταν πως θα ήθελε ένα καινούριο μετατάρσιο για να μπορέσει να επιστρέψει γρήγορα στο γήπεδο.

Κάπου εκεί ήρθε και η συναισθηματική φόρτιση κι έκανε τον Νεϊμάρ να δακρύσει...

Neymar wished for “a new metatarsal” in his tearful 27th birthday speech. pic.twitter.com/oVzjodkPhR

— ESPN FC (@ESPNFC) February 5, 2019