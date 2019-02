Στη Μονακό... χαμογελούν ξανά! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Οι Μονεγάσκοι πήραν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στο γαλλικό πρωτάθλημα έπειτα από δύο μήνες (2-0 την Αμιάν στις 4/12/2018) με τον Σεσκ Φάμπρεγας να πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα.

Ο Τιερί Ανρί απομακρύνθηκε προκειμένου να σωθεί η χρονιά και να μην υποβιβαστεί ο σύλλογος και λίγο μετά την πρώτη νίκη έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν τέτοιες που φανερώνουν την αλλαγή και στην ψυχολογία των παικτών...

Unbelievable the obvious impact that Leonardo Jardim has had in stitching back together a team spirit at AS Monaco in such little time - evidence below. pic.twitter.com/uZIrxoufte

