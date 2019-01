Ο Νεϊμάρ ζητάει από τους ανθρώπους ασφαλείας να επιτρέψουν σε οπαδό να βγάλει selfie μαζί του (vid)

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρί Σεν Ζερμέν στην Ντόχα, ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε προς τον Νεϊμάρ για να φωτογραφηθεί μαζί του. Οι άνθρωποι ασφαλείας αμέσως έτρεξαν και τον σταμάτησαν πετώντας τον στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, ο Νεϊμάρ τους ζήτησε να τον αφήσουν να βγάλει selfie μαζί του πριν αποχωρήσει από το γήπεδο.

Neymar stops security from taking away a pitch invader, gives him the photo

