Πρώτος αποκλεισμός από το 2012 και ήττα έπειτα από το 2014 για την Παρί!

Οι Παριζιάνοι, είδαν τους αντιπάλους τους να παίρνουν τρία πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης και εν τέλει η Γκινγκάμπ με τους Ενγκμπακότο και Τουράμ στο 81' και το 93' πήρε τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ.

Η ομάδα του Τούχελ, την τελευταία φορά που έμεινε εκτός συνέχειας στο Coupe de la Ligue και μάλιστα, τότε είχε φτάσει να κρίνει την πρόκριση η διαδικασία των πέναλτι, ήταν κόντρα με την Σεντ Ετιέν, πίσω στο 2012.

Μέχρι και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η Παρί πανηγύρισε την κατάκτηση του Λιγκ Καπ 5 διαδοχικές φορές, ενώ, είχε να ηττηθεί γενικότερα στα Κύπελλα Γαλλίας από τον Ιανουάριο του 2014 (2-1 από τη Μονπελιέ στους «32» του Coupe de France), έχοντας σερί 45 αγώνων δίχως αρνητικό αποτέλεσμα!

Just look what it means to Guingamp after they beat PSG to reach the Coupe de la Ligue semi-finals

