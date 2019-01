Σκόραρε αλά Πανένκα βοηθώντας τη Μονακό, αλλά σεβάστηκε την πρώην ομάδα του (vid)

Ο νεαρός μέσος είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στα τμήματα υποδομής της Ρεν προτού μεταπηδήσει σε αυτά της Μονακό και βρεθεί να παίρνει φέτος συμμετοχές, παίζοντας και στο ματς Κυπέλλου που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης.

Η ομάδα του Τιερί Ανρί πέρασε στην επόμενη φάση, με τον Ντιόπ να εκτελεί εύστοχα στη διαδικασία των πέναλτι και μάλιστα αλά Πανένκα, ωστόσο, όσο κι αν θα ήθελε να το χαρεί, δεν το έκανε, επιδεικνύοντας σεβασμό στον αντίπαλο από τον οποίο είχε μάθει πολλά στο ξεκίνημά του...

Sofiane Diop (18) created tomorrow’s headlines by scoring a panenka against his former club Rennes in a penalty shoot-out tonight. If he missed, Monaco were out. No celebration. pic.twitter.com/FP1tjJUOrq

— Get French Football News (@GFFN) January 9, 2019