Σοκ στην Παρί! Τραυματίστηκε και ο Μπαπέ! (vid)

Ο Νεϊμάρ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Καμερούν και λίγα λεπτά αργότερα το κακό έγινε ξανά για την Παρί, καθώς τραυματίστηκε και ο Κιλιάν Μπαπέ! Ο τελευταίος έπεσε πολύ άσχημα στο έδαφος και ζήτησε αλλαγή στο φιλικό της Γαλλίας με την Ουρουγουάη. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν το πολύ κρίσιμο ματς της Παρί με την Λίβερπουλ για το Champions League...

Kylian #Mbappe exits #FRAURU injured, and France and PSG fans hold their breath.#OptusSport pic.twitter.com/mPFx4KalOC

— Optus Sport (@OptusSport) November 20, 2018