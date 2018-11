Ο τέλειος παίκτης για τον Μπαπέ είναι κράμα Μέσι-Νεϊμάρ, Κριστιάνο, Μπουφόν (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Το «ESPN» ζήτησε από τον Κιλιάν Μπαπέ να κατονομάσει τον τέλειο ποδοσφαιριστή αυτή την στιγμή στον κόσμο κι εκείνος προτίμησε να φτιάξει έναν μέσα από τους κορυφαίους, αφήνοντας εκτός τον εαυτό του: «Θα διάλεγα το αριστερό του Μέσι, το δεξί του Νεϊμάρ, τη νοοτροπία του Κριστιάνο και την κλάση του Μπουφόν. Δεν θα προσέθετα τίποτα δικό μου. Είναι μία χαρά έτσι ο τέλειος ποδοσφαιριστής».

@KMbappe that's a hell of a job to do.. Hope you know pic.twitter.com/uRU4fhlFkW

— I Am Prezko (@am_presco) November 14, 2018