«Στην Παρί πληρώνονται για να μην κριτικάρουν τον προπονητή και να χαιρετούν τον κόσμο»! (vid)

Το γαλλικό «Envoye Special» αποκαλύπτει πως με ποικιλία ποσών τα οποία ξεκινούν από 33.000 ευρώ και φτάνουν στις 375.000 ευρώ τον μήνα, οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν ουσιαστικά υποχρεώνονται να χειροκροτούν και να χαιρετούν τον κόσμο του συλλόγου στην ολοκλήρωση κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα, προκειμένου να βλέπουν τα συμφωνηθέντα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς!

Επιπλέον, φέρονται να έχουν υπογράψει και όρο με τον οποίο πάλι έχουν... εξτρά εισόδημα, αν αποφεύγουν την κριτική στις επιλογές του προπονητή όταν μιλούν εν θερμώ μετά το φινάλε των αγώνων!

Au #PSG, salaires vertigineux, clauses secrètes, et un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Son montant varie selon les joueurs, de 33 000 à 375 000 € net par mois pour Neymar. #FootballLeaks #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Wdn5TfBVgh

— Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) November 8, 2018