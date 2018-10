Στον Καβάνι το Golden Foot του 2018! (pic & vid)

Γουέστ Χαμ – Τότεναμ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Καβάνι παρέλαβε το βραβείο με το αποτύπωμα του ποδιού του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό και πήρε τη σκυτάλη από τον Ικέρ Κασίγιας που είχε αναδειχθεί νικητής το 2017.

Ο κόσμος που ψήφισε διαδικτυακά, επέλεξε τον στράικερ της Παρί αντί των Μέσι, Κριστιάνο, Σουάρες, Σέρχιο Ράμος, Μπέιλ και Αγουέρο στη σχετική ψηφοφορία.

«Όλο μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε... Έτσι είναι το ποδόσφαιρο... Είναι ωραίο να σε θέλουν οι ομάδες, αλλά μέχρι εκεί» ανέφερε ο Καβάνι κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Edinson Cavani joined Cristiano Ronaldo & Andres Iniesta on the 'champions promenade' as he won the #GoldenFoot award in Monaco pic.twitter.com/gOu7QkH0Wa

— Omnisport (@OmnisportNews) October 31, 2018