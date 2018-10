Ο Τσούπο Μότινγκ έκανε φάρσα στον Μπαπέ κι αυτός... χαιρετούσε μια άγνωστη στην εξέδρα! (vid)

Ο πρώην εξτρέμ της Στόουκ και νυν της Παρί Σεν Ζερμέν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον σούπερ σταρ της ομάδας και πλέον έχουν σμίξει για τα καλά στο «Παρκ ντε Πρενς» μετά και την επιθυμία του Τούχελ να πάρει τον Τσούπο Μότινγκ στη νέα του ομάδα.

Ο Μπαπέ, ακούγοντας τον συμπαίκτη του να λέει πως η μητέρα του βρισκόταν σε συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας, άρχισε να χαιρετά, μέχρι που κατάλαβε ότι ήταν πλάκα και δεν είχε ιδέα ποιοι βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο!

Δείτε το βίντεο:

Eric Choupo-Moting trolls Kylian Mbappé by pointing at a random woman in the crowd & telling him to wave because it’s his mother. pic.twitter.com/2gen3ldshA

— Get French Football News (@GFFN) October 22, 2018