Μαγική τακουνιά από τον «killer» Μήτρογλου στην προπόνηση! (vid)

Ο Έλληνας φορ, συνέχισε το κρεσέντο σκοραρίσματος και στο ματς της Κυριακής απέναντι στην Καέν, ανοίγοντας το σκορ στο 36ο λεπτό, όμως, όπως το κάνει στα επίσημα παιχνίδια, έτσι το κάνει και μάλιστα... με στυλ, στις προπονήσεις.

«Ακόμα και με πλάτη στην εστία δεν σταματάει να σκοράρει» έγραψε η Μαρσέιγ στο βίντεο που ανάρτησε στα social media και ο «Μητρογκόλ» διατηρείται σε τρομερή φόρμα!

EVEN WITH HIS BACK TURNED @kmitroglou just cannot stop scoring

| #TekkersTuesday pic.twitter.com/tSWasc6I4E

— Olympique Marseille (@OM_English) October 9, 2018