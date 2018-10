Ο Νεϊμάρ κυνηγούσε τον Μπαπέ για να του κάνει «ποδιά» και... χαιρόταν μόνος του! (vid)

Ο Βραζιλιάνος ήταν ευδιάθετος στην τελευταία προπόνση της Παρί Σεν Ζερμέν πριν από την αποψινή αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο «Παρκ ντε Πρενς» για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η UEFA, η ακριβότερη μεταγραφή στον κόσμο κινείται... ύπουλα και κάνει το «τούνελ» στον Μπαπέ, προσπαθώντας να τον ρεζιλέψει! Αυτός, τουλάχιστον, το χάρηκε και το πανηγύρισε!

Δείτε το βίντεο:

When Neymar spotted an opportunity to nutmeg Mbappé #UCL pic.twitter.com/5lyHLIu3Hn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2018