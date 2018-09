Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Πελέ από το Μουντιάλ του 1958 καθώς σκόραρε δύο γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι ο Πελέ αποφάσισε να τον συγχαρεί στέλνοντας του μια φανέλα της Σάντος με την αφιέρωσή του γραμμένη πάνω της.

Thanks for this amazing gift, King @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym

— Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 Σεπτεμβρίου 2018