Καζούρα Μπέκαμ σε Ζλάταν: «Είσαι πλέον... γέρος, μην είσαι τόσο ντροπαλός»! (vid)

Ο Άγγλος σούπερ σταρ, που περιμένει πλέον να δει τον Σουηδό να παρακολουθεί ματς των «τριών λιονταριών» από την εξέδρα του «Γουέμπλεϊ» με τζάκερ της εθνικής ομάδας, τρώγοντας fish and chips έπειτα από στοίχημα που είχαν βάλει, συνεχάρη τον φίλο του για την 500άρα στην οποία έφτασε με το τρομερό γκολ στο ματς των Γκάλαξι απέναντι στην Τορόντο.

«Τιμή μου που έπαιξα μαζί σου, τιμή μου που υπήρξα αντίπαλός σου, τιμή μου που είμαι φίλος σου. Ώστε 500 γκολ... Αυτό σε κάνει να είσαι πλέον γέρος! Και σε συμβουλεύω να μην είσαι τόσο... ντροπαλός»!

Το τελευταίο σχόλιο του «Μπεκς» αφορά, φυσικά, τις ατάκες του μεγάλου, Ζλάταν, που λίγο μετά το ματς της Κυριακής με την Τορόντο είπε για τους αντιπάλους του πως: «η ομάδα θα μείνει στην ιστορία ως το 500ο θύμα μου».

David Beckham congratulates @Ibra_official on #Zlatan500 pic.twitter.com/RIS7178Zbt

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 17, 2018