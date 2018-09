Ο Τζόρνταν καλωσόρισε την Παρί (vid)

Η Παρί παρουσίασε τα εκπληκτικά προϊόντα της με την επωνυμία της Jordan που δημιούργησε τρομερά είδη ρουχισμού με το διαφοροποιημένο σήμα της γαλλικής ομάδας.

«Για το Παρίσι, την πόλη της αγάπης» είναι η ατάκα που ακούγεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Jordan, υποδεχόμενη την PSG με την ευχή για μια απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε δύο παθιασμένες κοινωνίες βάζοντας το σήμα της εταιρείας στο στήθος, στη φανέλα της Παρί, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ενέργεια για τον αθλητισμό και το στυλ παγκοσμίως» ήταν η αναφορά του Μάικλ Τζόρνταν.

Πάντως, οι πρώτες εντυπώσεις όπως αυτές εκφράζονται στα social media από οπαδούς της Παρί και μη, είναι εξαιρετικές!

Welcome to the family.

Jordan x Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/Vp3kpNWDDG

— Jordan (@Jumpman23) September 13, 2018