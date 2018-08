Μια σέντρα διαφορετική από τις άλλες στο ματς της Μαρσέιγ με τη Ρεν. Μικρός φίλος των Μασσαλών πήρε τη μπάλα, έκανε αρκετά μέτρα, πλάσαρε εύστοχα κι έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, να σκοράρει στο Vélodrome. Ο πανηγυρισμός του ήταν απίθανος και οι Μασσαλοί τον αποθέωσαν.

Young Marseille fan was just supposed to kick it once... pic.twitter.com/RryFbymMS6

— Rick Metzroth (@MetzrothESPN) August 26, 2018