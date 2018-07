Πέρασε τα ιατρικά για την Παρί ο Μπουφόν (pic)

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Τζίτζι Μπουφόν είναι στο Παρίσι και όχι για ψώνια. Ο 40χρονος πορτιέρε είναι έτοιμος για τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Γαλλίας - κάτι που ήταν αναμενόμενο.

Ο Ιταλός πέρασε από τα καθιερωμένα ιατρικά και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του στο διετές συμβόλαιο που του έχει προταθεί.

Buffon is in Paris to conclude his move with PSG!

Source: Emilien Diaz#PSG pic.twitter.com/IXSC5HXfu8

— Online Sports Blog (@osportsblog) July 6, 2018