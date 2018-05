Επίθεση στο λεωφορείο της Χάβρης και αναβολή! (vid)

Το ματς της Αζαξιό με την Χάβρη για τα μπαράζ ανόδου από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας δεν ξεκίνησε ποτέ. Αιτία ήταν η επίθεση των οπαδών των γηπεδούχων στο λεωφορείο της αποστολής των φιλοξενούμενων! Αφού αρχικά μπλόκαραν το δρόμο με καπνογόνα, επιτέθηκαν με τούβλα και πέτρες στο λεωφορείο, ενώ προκάλεσαν βλάβη στο υδραυλικό σύστημα του οχήματος, που δεν μπορούσε να κουνηθεί. Έτσι, η λίγκα αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης.

Shocking scenes in Corsica as AC Ajaccio’s match v Le Havre has been suspended.

Ajaccio “supporters” blocking the entry of the Le Havre bus and continuing to throw stones/bricks. #ACAHAC

pic.twitter.com/QDMf4C8Nfj

