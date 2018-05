Το πρώτο μήνυμα (;) του Νεϊμάρ για το μέλλον του (pic)

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ των νταμπλούχων Γαλλίας, μέχρι στιγμής δεν είχε αναφερθεί στο θέμα της παρουσίας του στο «Παρκ ντε Πρενς» και είχε αρκεστεί στη δουλειά ώστε να επανέλθει στη δράση, στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram με αφορμή και την παρουσίαση της νέας φανέλας της Παρί, ο Νεϊμάρ έγραψε: «Είμαι περήφανος που θα φορέσω αυτή τη φανέλα και θα συνεχίσω να μοιράζω χαρά στον κόσμο...».

Το παραπάνω, μπορεί να εκληφθεί και ως μήνυμα για το άμεσο – τουλάχιστον – μέλλον του, με τον ίδιο να προετοιμάζει τους φίλους των Πρωταθλητών Γαλλίας για την δεύτερή του σεζόν στο κλαμπ.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos #ICICESTPARIS @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018