Ανεπανάληπτο θέατρο του Μπαλοτέλι μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι (vid)

Ο Ιταλός φορ πήγε κατευθείαν να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι, αλλά οι παίκτες του Στρασβούργου προσπάθησαν να τον εμποδίσουν. Τότε, ο Μπαλοτέλι σε μια επαφή που είχε με αντίπαλό του, χωρίς να υπάρχει κάποια χτύπημα, έπεσε κρατώντας το πρόσωπό του σε έναν απίστευτο θεατρινισμό! Τελικά τόσο αυτός όσο και ο παίκτης του Στρασβούργου αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα.

#OGCNice's Mario Balotelli was up to his usual tricks after scoring a penalty...pic.twitter.com/6pNGJpty4x

— Sport360° (@Sport360) 29 Απριλίου 2018