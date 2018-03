Η Μαρσέιγ αποθεώνει τον «Mi·tr·o·GOAL» (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου έχει ακούσει πολλά από τη στιγμή που μετακόμισε στην Μασσαλία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο Γκαρσία δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος στο 2018 βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό.

Έτσι, η Μαρσέιγ αποφάσισε να τον αποθεώσει με ένα post στο twitter, εξηγώντας τη σημασία του «Mi·tr·o·GOAL». Ποια είναι; «Η υψηλή ποιότητα της αποτελεσματικότητας. Ο Μήτρογλου σκοράρει ανά 3 σουτ στην Ligue 1 φέτος», ενώ δίνει και συνώνυμα. «σκόρερ, επιθετικός».

Word of the day:

Mi·tr·o·GOAL

noun

A high quality of goal-scoring efficiency.

ex: " @kmitroglou has scored a goal every 3 shots on-target taken in @Ligue1_ENG this season."

synonyms: goal-scorer, striker pic.twitter.com/YVioCrHzr1

— Olympique Marseille (@OM_English) March 23, 2018