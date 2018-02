Τραυματίστηκε και έβαλε τα κλάματα ο Νεϊμάρ! (vid)

Ο Βραζιλιάνος ήταν εντυπωσιακός για την Παρί στο ντέρμπι με την Μαρσέιγ, όμως σε μία ανύποπτη φάση στο τέλος τραυματίστηκε μόνος στον αστράγαλο, παραπατώντας. Ο Νεϊμάρ πονούσε πολύ, έβαλε τα κλάματα και ύστερα από λίγα λεπτά αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και μένει να δούμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, με τον επαναληπτικό με την Ρεάλ να πλησιάζει...

Neymar stretchered off in tears, after this nasty injury

Let's hope it's not too serious and doesn't keep him out of the 2nd leg vs Real Madrid or even the World Cup

pic.twitter.com/o5WKiAG1qQ

