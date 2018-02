Δείτε το αντιαθλητικό χτύπημα του Οκάμπος στον Ντάνι Άλβες, για το οποίο ο Αργεντίνος αντίκρισε μόνο την κίτρινη κάρτα. Ο Βραζιλιάνος μπακ της Παρί για καλή του τύχη απέφυγε τον τραυματισμό.

Lucas Ocampos was rather fortunate just to receive a yellow for this stamp on Dani Alves pic.twitter.com/jwWl3xOxn6

— Goal (@goal) February 25, 2018