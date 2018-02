Δύο αγωνιστικές στον Μάλκομ για θέατρο (vid)

Η τιμωρία άργησε να έρθει λόγω της έφεσης που άσκησε ο Μάλκομ, αλλά τελικά δεν τη γλίτωσε. Ο Βραζιλιάνος μέσος είχε κερδίσει πέναλτι με θέατρο στην αναμέτρηση της Μπορντό με την Λυών στις 28 Ιανουαρίου και η πειθαρχική επιτροπή της γαλλικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε την τιμωρία του με δύο αγωνιστικές. Αρχικά, η τιμωρία ήταν για μία αγωνιστική και άλλη μία με αναστολή, αλλά η απόφαση του Βραζιλιάνου να ασκήσει έφεση έκανε πιο βαριά την καμπάνα.

Outrageous dive from Malcom just now. He got the penalty as well. pic.twitter.com/tsloYbFHsm

— Charles Watts (@charles_watts) January 28, 2018