Θετικά τα πρώτα δείγματα για Μπαπέ (pic)

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε τραυματίας στο ματς της Παρί με την Λυών μετά τη σύγκρουσή του με τον Λόπες.

Ωστόσο, ο νεαρός σούπερ σταρ δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό, όπως έγινε γνωστό από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Ο γιατρός της ομάδας ανέφερε θα υπάρξουν εκ νέου εξετάσεις μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να είναι άπαντες εντελώς βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Early signs are positive following @KMbappe's medical evaluation after #OLPSG. The player will undergo additional tests during the week. pic.twitter.com/eXLenpTC7B

— PSG English (@PSG_English) January 22, 2018