Πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Ναντ-Παρί, ο Ντιέγκο Κάρλος πάνω στο τρέξιμό του βρήκε τον διαιτητή, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι.

Αυτός, πεσμένος τον κλοτσάει - λογικά επίτηδες - και στη συνέχεια του δείχνει δεύτερη κίτρινη αποβάλλοντάς τον!

Τρελός, ο ρεφ!

THE REFEREE JUST SENT SOMEONE OFF FOR THIS IN THE NANTES VS PSG GAME LMAOO pic.twitter.com/mwHBJPXD9Z

— Owen³³ (@JesussEsque) January 14, 2018