Οι Βεστφαλοί έφτασαν άνετα στο τελικό 5-0 απέναντι στην ομάδα του Βερολίνου, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει άλλες δυο φορές και να γίνεται ο πρώτος σε ολόκληρη την ιστορία της Bundesliga που φτάνει να μετρήσει εφτά τέρματα στα τρία πρώτα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κι αφού ο Σούποτιτς χαιρέτησε φίλους και παλιούς συμπαίκτες, κατευθύνθηκε προς το Yellow Wall, όπου και αποθεώθηκε από τον κόσμο της πρώην ομάδας του σε σκηνές απόλυτης ποδοσφαιρικής ομορφιάς...

Never Subotic who currently plays for Union Berlin faced his former side Dortmund at Signal Iduna Park.

Just look at the incredible scenes as he's reunited with the Yellow Wall after the game. Amazing support. pic.twitter.com/akw4kGHqTF

