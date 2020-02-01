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Μάιντς - Μπάγερν: Χορευτικό και γκολάρα του Τιάγκο Αλκάνταρα (vid)

Μάιντς - Μπάγερν: Χορευτικό και γκολάρα του Τιάγκο Αλκάνταρα (vid)

Μάιντς - Μπάγερν: Χορευτικό και γκολάρα του Τιάγκο Αλκάνταρα (vid)

Καταπληκτική έμπνευση του Ισπανό-Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού στο... βαυαρικό πάρτι στο Μάιντς.

Η Μπάγερν Μονάχου σημείωσε τρία γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο στην επίσκεψή της στο σπίτι της Μάιντς, με τον Τιάγκο Αλκάνταρα να βάζει το... κερασάκι, με μια καταπληκτική ντρίμπλα και διαγώνιο σουτ.

 

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