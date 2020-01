Ο Μαυροπάνος έκανε πέναλτι στο ντεμπούτο του και η Νυρεμβέργη έφαγε τέσσερα (vid)

Καλύτερο ντεμπούτο προφανώς περίμενε ο Ντίνος Μαυροπάνος με την φανέλα της Νυρεμβέργης. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Άρσεναλ στην γερμανική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, υπέπεσε σε πέναλτι, με το οποίο το Αμβούργο σημείωσε το δεύτερό του γκολ, στον δρόμο για το εμφατικό 4-1 με το οποίο νίκησε τελικά.

Μετά από 19 αγωνιστικές, η Νυρεμβέργη είναι στην προτελευταία θέση της Zweiteliga, μόλις έναν βαθμό μακριά όμως από τις θέσεις παραμονής και πλέι άουτ.

Τα ειρωνικά σχόλια, βεβαίως, δεν έλειψαν από φίλους της Άρσεναλ (;), όπως το παρακάτω τιτίβισμα: «Μπορείς να βγάλεις έναν παίκτη μέσα από την Άρσεναλ, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις την Άρσεναλ μέσα από τον παίκτη».

Arsenal loanee Mavropanos conceded a penalty tonight on his debut for Nuernberg.

You can take the man out of Arsenal, but you can't take Arsenal out of the man. #hsvfcn

— Malay Arora (malayarora) January 30, 2020