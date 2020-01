Ανέβηκαν... επικίνδυνα οι τόνοι στην Μπάγερν Μονάχου. Παρ' ότι η ομάδα προέρχεται από πεντάρα επί της Σάλκε και πλησιάζει όλο και περισσότερο την κορυφή της Bundesliga, Ζερόμ Μπόατενγκ και Λέον Γκορέτσκα είπαν να ρίξουν λίγο... αλατοπίπερο στην προπόνηση.

Ο δεύτερος έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον πρώτο, όταν πλέον δεν είχε την μπάλα στην κατοχή του. Έξαλλος ο Μπόατενγκ, σηκώθηκε και χτύπησε με γροθιά τον Γκορέτσκα στο πρόσωπο, προτού παρέμβει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για να τους χωρίσει.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020