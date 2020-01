Η Σάλκε επεξεργαζόταν καιρό το deal που θα την έβρισκε σύμφωνη για να παραχωρήσει δανεικό τον Ζαν Κλερ Τοντιμπό και τελικά βρήκε την χρυσή τομή.

Ο Γάλλος θα αγωνιστεί στην κοιλάδα του Ρουρ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με τους Βασιλικούς Μπλε να καλύπτουν και τον μισθό του παίκτη. Από εκεί και πέρα, κατέχουν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν οψιόν αγοράς το καλοκαίρι, η οποία θα ανέλθει στα 25 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα πέντε σε μπόνους.

Τον τελευταίο λόγο, όμως, για το μέλλον του 20χρονου Γάλλου σέντερ μπακ θα τον έχει η Μπαρτσελόνα, η οποία θα μπορεί να τον επαναφέρει στην Καταλονία (αν ενεργοποιηθεί η οψιόν της Σάλκε) με ρήτρα επαναγοράς στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Το σύνθετο deal δείχνει ότι ο πρώην αμυντικός της Τουλούζ δεν έχει πάψει να ενδιαφέρει τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι τον απέκτησαν τον περασμένο Γενάρη, αλλά φέτος αγωνίστηκε μόλις 3 φορές σε όλες τις διοργανώσεις υπό τις οδηγίες του Ερνέστο Βαλβέρδε.

The Frenchman joins on loan from @FCBarcelona

https://t.co/GVyjnTgakz#S04 @jctodibo pic.twitter.com/ffL0VkPc6O

— FC Schalke 04 (@s04_en) January 15, 2020