Από την αυστριακή στην γερμανική Bundesliga μετακινήθηκε ο Μάριν Πόνγκρατσιτς.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, μετά από 56 συμμετοχές σε δυόμιση σεζόν με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ, αποτελεί παίκτη της Βόλφσμπουργκ, η οποία κατέβαλε 10 εκατομμύρια ευρώ στους Κόκκινους Ταύρους για να τον κάνει δικό της, με συμβόλαιο ως το 2024.

Φέτος, ο Γερμανός σέντερ μπακ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο πρώτο μισό της σεζόν, για αυτό και κατέγραψε μόλις πέντε συμμετοχές (η μία εξ αυτών στο Champions League), ωστόσο, επιστρέφει πλέον υγιής για να παίξει για πρώτη φορά στο γερμανικό πρωτάθλημα.

The Wolves have strengthened their defensive options by signing Marin #Pongracic from Austrian champions @FCRBS_en on a four-and-a-half-year contract until 30 June 2024. Welcome to Wolfsburg, Marin!

