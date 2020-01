Να δούμε ποιος θα της απομείνει στο τέλος...

Με τον Χάαλαντ να μην κλείνει την πόρτα φεύγοντας, τον Μιναμίνο να την βρίσκει ανοιχτή και να... την κάνει για Λίβερπουλ, βρήκε την ευκαιρία και ο Πόνγκρατσιτς να αποχωρήσει από την Σάλτσμπουργκ για την Βόλφσμπουργκ!

Ο Κροάτης αμυντικός, διεθνής με την Κ21 της χώρας του, είναι μόλις 22 ετών και την φετινή σεζόν έχει πέντε συμμετοχές με τους πρωταθλητές Αυστρίας.

Είναι ύψους 190 εκατοστών, αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός στόπερ, ενώ μπορεί να πάιξει και ως δεξιός μπακ αλλά και αμυντικός χαφ.

Η Βόλφσμπουργκ έδωσε στους «ταύρους» 10.000.000€ για να τον κάνει δικό της και πρόκειται για άλλο ένα επιτυχημένο deal της Σάλτσμπουργκ, καθώς είχε αγοράσει τον παίκτη προ τριετίας από την Μόναχο 1860 μόλις με 1.000.000€.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παίκτης έχει «γαλουχηθεί» στις ακαδημίες τις Μπάγερν Μονάχου, από την οποία αποχώρησε το 2013 για την Ίνκολσταντ.

Οι Αυστριακοί, με τους οποίους πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο, τον ευχαρίστησαν για όλα και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Στους «λύκους» υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2024.

OFFICIAL: Marin #Pongracic leaves for @VfLWolfsburg_EN! Thank you, Marin! All the very best for your future! pic.twitter.com/znHZaH0C46

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) January 15, 2020