Η Βέρντερ πήρε δανεικό τον Φογκτ από την Χόφενχαϊμ

Μεταγραφική ενίσχυση για την Βέρντερ Βρέμης, η οποία θωράκισε την ταλαιπωρημένη της φέτος άμυνα με την προσθήκη του Κέβιν Φογκτ από την Χόφενχαϊμ.

Ο 28χρονος αμυντικός υπέγραψε ως δανεικός μέχρι το τέλος της περιόδου, σε μια μετακίνηση που τον βρήκε σύμφωνο, μετά την... εξαφάνιση του από την δεδεκάδα από τον Δεκέμβριο.

Συνολικά, κατέγραψε 119 συμμετοχές ως παίκτης της Χόφενχαϊμ, από το καλοκαίρι του 2016.

Welcome to Werder!

Kevin #Vogt has officially joined on loan until the end of the season

