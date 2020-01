Αλάμπα και Γκνάμπρι δέχθηκαν έκπληξη απο τους Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς! (vid)

Το χαμόγελο του Νταβίντ Αλάμπα μόλις είδε ποιος στην άλλη άκρη της... video-κλήσης που έγινε μέσω facetime, είναι αυτό που θα ήθελε κάθε άνθρωπος να βλέπει σε επικοινωνία με έναν καλό του φίλο.

Ο Αυστριακός αμυντικός βρισκόταν στο δωμάτιο μαζί με τον Σερζ Γκνάμπρι όταν δέχθηκε την αιφνιδιαστική κλήση από τον Γουίλ Σμιθ και τον Μάρτιν Λόρενς και έδειξε πως ήταν κατενθουσιασμένος!

Find someone who smiles at you the way @David_Alaba smiles at Will Smith pic.twitter.com/R8vMS6b3aY

— Dugout (@Dugout) January 13, 2020