Χάαλαντ για Ντόρτμουντ: «Ήρθαν απευθείας σε μένα και μου είπαν "σε θέλουμε"» (vids)

Μια σκανδιναβική μηχανή των γκολ...

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκοράρει... περισσότερο απ'όσο παίζει (28 γκολ σε 22 αγώνες μέσα στην σεζόν εκ των οποίων πέντε χατ-τρικ τον Οκτώβριο) και αυτός ήταν ο λόγος που είχε την ποδοσφαιρική Ευρώπη να... σφάζεται στα πόδια του τον Δεκέμβριο.

Η ειδική ρήτρα που είχε με την Σάλτσμπουργκ, ότι αν αποχωρούσε τον Ιανουάριο θα έπρεπε ο αγοραστης να πληρώσει μόλις 30.000.000€ στους Αυστριακούς, εξαργυρώθηκε από την Ντόρτμουντ και ο ίδιος, εξήγησε τί ήταν αυτό που τον κέρδισε στους «κιτρινόμαυρους».

Συγκεκριμένα ο 19χρονος Νορβηγός επιθετικός ανέφερε:

«Ήρθαν απευθείας σε μένα και μου είπαν "σε θέλουμε. Μας αρέσει το στυλ παιχνιδιού σου μπροστά και θέλουμε να σε έχουμε εδώ". Μου άρεσε το πως με προσέγγισαν και ο τρόπος που μου μίλησαν.

Αυτό που με... ιντρίγκαρε είναι ότι πίστευα πως εγώ με την ομάδα θα έχουμε το... touch, θα ταιριάξουμε!

Στόχος μου είναι να "κολλήσω" εδώ και να αποκτήσω σιγά σιγά καλή θέση στην ομάδα. Να βοηθάω να επιτυγχάνονται οι στόχοι και να τα πάω καλά με όλους.

Όλα βήμα-βήμα».

28 goals in 22 games this season.

5 hat tricks scored by October.

Joined @BVB for €20m.

Erling Haaland on why he moved to @BVB. pic.twitter.com/usCQo8tTDm

— SPORF (@Sporf) January 7, 2020