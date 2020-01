Επιστρέφει στην γενέτειρα του για λογαριασμό της ομάδας στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαρικά ο Μαρκ Ουτ.

Η Κολωνία ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Γερμανού φορ με την μορφή δανεισμού από την Σάλκε, επτά χρόνια μετά την πρώτη του πώληση στην Χέρενφεν και έτσι ολοκλήρωσε την πρώτη της προσθήκη στην χειμερινή περίοδο.

Αυτό το διάστημα ο Ουτ ολοκληρώνει την αποθεραπεία του από τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για τρεις εβδομάδες στο φινάλε του 2019, αλλά πρόλαβε να καταγράψει οκτώ συμμετοχές στην Bundesliga με την εντυπωσιακή φέτος Σάλκε.

Welcome home, @Mark_Uth!

The forward has joined #effzeh on loan until the end of the season from @s04_en. He will wear the number 23 and will fly with the team to Benidorm tomorrow! pic.twitter.com/7eSbbASrbc

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 3, 2020