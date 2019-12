Ο Νορβηγός επιθετικός πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga και να κάνει ακόμα πιο ισχυρή τη γραμμή κρούσης της ομάδας του Λουσιέν Φαβρ στην προσπάθεια επαναφοράς στην κορυφή του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο Χάαλαντ θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα από την 1η Ιανουαρίου και θα περιμένει μέχρι τα μέσα του πρώτου μήνα του 2020 για να κάνει ντεμπούτο στη νέα του ομάδα, στην οποία... θέλει αρχικά να πετύχει πέντε πράγματα στις νέες εμπειρίες που έχει βάλει στόχο να γευτεί.

Να μάθει γερμανικά, να πετύχει γκολ, να απολαύσει το μοναδικό Yellow Wall, να κερδίσει το ντέρμπι με τη Σάλκε και... να ζητήσει τη μαύρη φανέλα της Ντόρτμουντ που έχει μαγέψει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη!

Learn German.

Score more goals.

Enjoy the yellow wall.

Win the derby.

Ask for the all-black shirt.

Erling Haaland already has a big to-do list at @BVB. pic.twitter.com/huTKptIsAc

