Οι νεοφώτιστοι στην Bundesliga έχουν ενθουσιάσει τον κόσμο τους με τα αποτελέσματα που καταφέρνουν να πάρουν μέχρι στιγμής και οι φετινές γιορτές δεν θα μπορούσαν να είναι λιγότερο εντυπωσιακές.

Το βράδυ της Δευτέρας περίπου 30.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο και τραγούδησαν τα κάλαντα ανάβοντας τους φακούς από τα κινητά τους και οι στιγμές ήταν άκρως Χριστουγεννιάτικες και μαγικές...

Union Berlin fans singing Christmas carols in their stadium. A 16-year tradition. First even had 89 fans scale the walls to sing the carols, now it's 28,500 and been replicated elsewhere in Bundesliga. German fan culture >> everywhere else ( @cfaheyAP) pic.twitter.com/wNhh6UddpL

