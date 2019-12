Στη Γερμανία τιμούν και με το παραπάνω την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και φροντίζουν να ξεκουράζονται και να γεμίζουν τις μπαταρίες τους όσο πρέπει, σταματώντας τις αθλητικές δραστηριότητες.

Στην Bundesliga, σε αυτή την τελευταία παρτίδα των αγώνων πριν το φινάλε του 2019, οι οπαδοί της Μάιντς ναι μεν είδαν την ομάδα τους να γνωρίζει ήττα με σκορ 1-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωστόσο, δεν έχασαν το X-mas Spirit.

Έτσι, τραγούδησαν στην εξέδρα το «Last Christmas» και το χάρηκαν με την ψυχή τους, δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα...

Having a bad day?

Here's a video of Mainz fans singing Wham's "Last Christmas" during their last Bundesliga game before the winter break.

You're welcome.

(Video: @hankalinchen) pic.twitter.com/9qXOe8RBrD

— DW Sports (@dw_sports) December 23, 2019