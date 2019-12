Τρομερά δυσάρεστη η είδηση από τη Γερμανία με τον 41χρονο οπαδό των «βασιλικών μπλε» που κατέρρευσε στο δρόμο καθ' οδόν για το γήπεδο των «λύκων» ώστε να παρακολουθήσει την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο οπαδός εξέπνευσε και μόλις έγινε γνωστή η είδηση στο γήπεδο, από τα μεγάφωνα, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, τότε τα δύο αντίπαλα «στρατόπεδα» στις εξέδρες αποφάσισαν να σταματήσουν τα συνθήματα και να τηρήσουν σιγή σεβασμού στη μνήμη του.

Μάλιστα, οι φίλοι της Βόλφσμπουργκ πρόλαβαν να γράψουν σε ένα πανό «αναπαύσου εν ειρήνη»...

Sad news from Germany as one Schalke 04 fan fell and died on the way to the stadium just before the match in Wolfsburg. At the beginning of the second half Wolfsburg and Schalke fans stop to support their clubs and home fans put the banner: "Rest in peace" pic.twitter.com/4zSNemHjN8

