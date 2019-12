Ο τερματοφύλακας των «βασιλικών μπλε» βγήκε με φόρα δίχως να κοιτάξει και δίχως να προσέξει τίποτα σε μια βαθιά μπαλιά που προοριζόταν να βγάλει τον Γκασίνοβιτς σε θέση τετ-α-τετ...

Πετάχτηκε με το πόδι και χτύπησε πολύ άσχημα τον αντίπαλό του στον θώρακα, με τον ρέφερι να βγάζει αμέσως την κόκκινη κάρτα και φυσικά τον Νίμπελ να μη διαμαρτύρεται καν και απλά να κοιτάζει αν ο Γκασίνοβιτς ήταν καλά.

Η τιμωρία που του επιβλήθηκε ήταν αυστηρή λόγω και του πολύ άσχημου χτυπήματος στον συνάδελφό του, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πλέον να χάσει τέσσερα ματς της Σάλκε.

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel pic.twitter.com/4DxyaRXOWK

— ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019