Λειψία: «Ζούμε στον κόσμο του Τίμο Βέρνερ» (vid)

Σκόραρε ξανά χθες ο Γερμανός επιθετικός, «κλείδωσε» ακόμα μια νίκη για τη Λειψία που την κρατάει, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της Bundesliga.

Η Γκλάντμπαχ είναι πλέον δύο βαθμούς πίσω από τους «ερυθρόλευκους», αντιμετωπίζει σήμερα την Βόλφσμπουργκ εκτός έδρας και αν δεν κερδίσει, η εβδομάδα θα κλείσει με την ομάδα του Ζούλιαν Νάγκελσμαν πρώτη.

Ο 32χρονος προπονητής πήρε την παρθενική του νίκη απέναντι στην Φορτούνα Ντίσελντορφ κι έτσι έχει καταφέρει να κερδίσει καθεμία από τις 24 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, στον σύλλογο, όπως κοινοποιούν και οι ίδιοι, ζουν στον πλανήτη του Τίμο Βέρνερ και δεν το κρύβουν.

Συγκεκριμένα γράφουν: «Αυτός είναι ο κόσμος του Τίμο Βέρνερ. Εμείς απλά ζούμε σε αυτόν».

Είδωλο ο 23χρονος επιθετικός για τους «ταύρους»...

